Reduto de Motta dobra fluxo de jatinhos e vira destino de empresários

O tráfego aéreo em Patos, berço político do presidente da Câmara, aumentou desde que se elegeu para comandar a Casa; empresários da JBS, de construtoras, do agro e bets já pousaram na cidade

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:43

A eleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara dos Deputados teve um efeito inesperado muito longe do Congresso Nacional.

O tráfego de jatinhos privados no aeroporto de Patos (PB), berço político do presidente da Câmara, quase dobrou desde que o paraibano foi eleito para comandar a Casa. Foram 227 partidas e chegadas de fevereiro a agosto de 2024 contra 451 neste ano, um crescimento de 99%.

O recorte exclui os voos feitos com avião da FAB (Força Aérea Brasileira), utilizados por Motta desde que ele chegou ao cargo máximo da Câmara.

Entre as aeronaves que pousaram no Aeroporto Regional Firmino Ayres desde a ascensão de Motta para o posto máximo da Câmara está um jato da JBS, empresa comandada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Hugo Motta: os voos feitos com avião da FAB (Força Aérea Brasileira) pelo presidente da Câmara não fazem parte dessa conta Crédito: Bruno Spada/Agência Câmara

Wesley participou da celebração pela vitória de Motta na eleição na Câmara, em fevereiro deste ano, levado pelo sobrinho, José Antônio Batista da Costa, que é chairman da fintech PicPay.

A aeronave da JBS chegou em Patos em 20 de junho, a sexta-feira que iniciou os festejos de São João na cidade, e foi embora no dia seguinte. A festa foi patrocinada pela PicPay, empresa da família Batista.

Um outro avião pertencente a Valere Batista, irmã de Joesley e Wesley, estava previsto para pousar no local em 20 de junho, mas o voo foi cancelado.

Procurada, a JBS afirmou que o avião foi utilizado pela PicPay, outra empresa do grupo. A PicPay afirmou que "como parte de sua estratégia de marketing patrocinou dez festas juninas em 2025", entre elas a de Patos. "Colaboradores da companhia foram a Patos e outras cidades para acompanhar as ações." Hugo Motta não respondeu aos questionamentos.

O avião da JBS foi só um dos 43 jatos que passaram pela cidade naquele dia 20 de junho. O dia bateu o recorde de decolagens e pousos no aeroporto de Patos. Durante todo o feriado de São João, foram 120 chegadas e partidas de aeronaves privadas. No mesmo feriado em 2024, foram 64.

Os 56 voos a mais no São João respondem sozinhos por mais de um quarto do aumento no número de pousos e decolagens na cidade desde que Motta virou presidente da Câmara.

No meio desse tráfego intenso estão aviões do empresário Netinho Lins, citado na Operação Overclean, da Polícia Federal, que investiga desvios de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro com recursos de emendas parlamentares.

Além de possuir uma aeronave, Lins também opera outra que esteve nas mesmas datas em Patos. Nesse caso, o avião pertence ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), parlamentar próximo de Hugo Motta.

Lins e Ciro Nogueira não responderam aos questionamentos da reportagem.

Patos também recebeu jatinhos de donos de construtoras, de bets, de empresas do setor de saúde e do agronegócio.

Pai de Motta é prefeito da cidade

O aeroporto da cidade comandada pelo pai de Hugo Motta, o prefeito Nabor Wanderley (Republicanos), recebeu recentemente um investimento de R$ 35,8 milhões, sendo R$ 21,8 milhões do governo federal e R$ 14 milhões de contrapartida do Governo da Paraíba.

O montante permitiu construir uma nova pista de pouso e decolagem e melhorias no sistema de sinalização. As obras, entregues em 19 de junho, logo antes do São João, incluíram também um novo pátio de aeronaves, um estacionamento de veículos e sistemas de auxílio à navegação aérea, entre outros. Graças a isso, é possível a operação simultânea de até três aeronaves.

Na cerimônia de inauguração das melhorias, o governador da Paraíba, João Azevedo (PSB), agradeceu ao prefeito Nabor Wanderley, ao ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e a Motta "pela parceria que tornou esse sonho possível".

O presidente da Câmara por sua vez destacou que com a obra seria possível "trazer comodidade, agilidade e conforto para as famílias do sertão, que não vão mais ter de se deslocar diversos quilômetros para pegar um voo".

A ampliação, no entanto, não aumentou a procura das linhas aéreas regulares por voos para Patos. A Azul Conecta, subsidiária da Azul para voos regionais, é a única que opera viagens para o local.

Em julho de 2024, foram 62 chegadas e partidas para Patos. No mesmo mês de 2025, após as reformas, foram 30. Em agosto houve um crescimento na comparação anual, com 18 voos no ano passado e 37 em 2025.

