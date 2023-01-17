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Concedido por Bolsonaro

Carandiru: Rosa Weber suspende trecho de decreto que deu indulto a policiais

A ministra Rosa Weber suspendeu trecho do decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que concedeu indulto natalino a policiais condenados pelo massacre do Carandiru
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jan 2023 às 12:31

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 12:31

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu trecho do decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que concedeu, no final do ano passado, indulto natalino a policiais condenados pelo massacre do Carandiru, ocorrido em 1992.
A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que argumentou que o indulto é inconstitucional porque é proibida sua concessão a presos que cometeram crimes hediondos. O argumento do decreto é que, na época em que os crimes foram cometidos, eles não se encaixavam nessa categoria. Para a PGR, cuja sustentação foi acolhida pela Corte, a aferição sobre a definição do crime como hediondo deve ser feita no momento da edição do decreto.
Ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Carlos Moura/ SCO/ STF
A medida é liminar e foi tomada por Rosa porque ela está no regime de plantão da Corte. A decisão ainda será analisada pelo relator do caso Luiz Fux.

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