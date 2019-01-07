Home
>
Brasil
>
Cão tenta socorrer 'amigo' atropelado em Juazeiro do Norte

Cão tenta socorrer 'amigo' atropelado em Juazeiro do Norte

Cachorro não saiu do lado de animal atropelado; os dois costumavam passear juntos pelas ruas próximas a Avenida Leão Sampaio