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Morte precoce

Cantor de Alagoas morre aos 17 anos após hemorragia digestiva

Em nota, a prefeitura lamentou a morte e informou que Rodriguinho estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Santa Rita com hemorragia digestiva
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2024 às 16:07

Publicado em 21 de Janeiro de 2024 às 16:07

O cantor Rodrigo Feitosa, também conhecido como Rodriguinho, morreu na sexta-feira, 19, aos 17 anos.
O cantor Rodrigo Feitosa, também conhecido como Rodriguinho, morreu na sexta-feira, 19, aos 17 anos. Crédito: Reprodução/Redes sociais/Acervo pessoal
O cantor Rodrigo Feitosa, também conhecido como Rodriguinho, morreu na sexta-feira, 19, aos 17 anos. A informação foi divulgada pela prefeitura de Palmeira dos Índios, no Alagoas, onde o músico nasceu e foi criado.
Em nota, a prefeitura lamentou a morte e informou que Rodriguinho estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Santa Rita com hemorragia digestiva.
Ele seria transferido para a Santa Casa de Misericórdia, em Maceió, mas sofreu a parada cardiorrespiratória na ambulância e não resistiu. A cidade declarou luto oficial de três dias.
"A morte de Rodriguinho provocou forte comoção na cidade, pois ele irradiava alegria e era querido por todos. À família e amigos enlutados, prestamos os nossos sinceros sentimentos e o conforto que só Deus pode oferecer neste momento de intensa dor", diz a nota.
O cantor acumulava mais de 30 mil seguidores nas redes sociais e era figura conhecida no município, que fica no Agreste do Alagoas. Ele era uma pessoa com deficiência (PCD) e começou a cantar na escola e no coral da igreja.
Rodriguinho chegou a dividir o palco e gravar vídeos com grandes nomes da música nacional, como Mano Walter, Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Nattanzinho.

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