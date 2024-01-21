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STF

Dias Toffoli recebe alta depois de cirurgia em São Paulo

Ministro do STF passou por uma cirurgia robótica para correção de duas hérnias: uma inguinal direta e outra umbilical
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

21 jan 2024 às 14:50

Publicado em 21 de Janeiro de 2024 às 14:50

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu alta na manhã deste domingo (21), depois de uma cirurgia robótica para correção de duas hérnias: uma inguinal direta e outra umbilical. A equipe médica do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, liberou o ministro para seguir com cuidados em casa.
A alta foi autorizada depois da visita de rotina feita pela médica cardiologista e intensivista Ludhmilla Hajjar. O responsável pela operação foi o médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo.
Ministro Dias Toffoli participa da sessão plenária do STF. Julgamento do marco temporal
Ministro Dias Toffoli participa da sessão plenária do STF. Julgamento do marco temporal Crédito: CARLOS ALVES MOURA/STF
O ministro Dias Toffoli tem 56 anos de idade e está no Supremo desde 2002, por indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi o mais jovem ministro a presidir a Corte entre 2018 e 2020.
O presidente atual é o ministro Luís Roberto Barroso. É ele que está à frente dos casos considerados mais urgentes durante o recesso do Judiciário, que vai retomar os trabalhos no dia 1º de fevereiro.

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