Candidatos escolhem vices dentro de casa

Os grupos partidários em torno das candidaturas de Renato Casagrande (PSB) e de Rose de Freitas (Podemos) utilizaram o prazo até o limite para somente na noite desta segunda (6), anunciar os nomes dos candidatos a vice-governador.
Nos dois casos, a opção foi por uma chapa "puro-sangue", com vices do mesmo partido dos postulantes ao Palácio Anchieta. Casagrande indicou a ex-vereadora de Cariacica Jacqueline Moraes (PSB), de 42 anos.
Ela já exerceu um mandato na Câmara Municipal de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição porque engravidou na época. Dirigente da Secretaria Estadual de Mulheres do PSB, ela seria candidata a deputada federal, a princípio.
Jacqueline também é microempreendedora e estudante de Direito.
Segundo Casagrande, a decisão já estava tomada desde a noite de domingo, mas o partido preferiu não soltar a informação até que toda a coligação das chapas proporcionais de deputados federais e estaduais fossem fechadas.
A nossa chapa é muito ampla, para que a gente possa ter base de apoio no Estado e em Brasília. Por isso foi preciso a vice ser do PSB
O anúncio foi feito em uma reunião, na sede do partido, e pegou até mesmo a candidata a vice de surpresa. Emocionada, ela foi às lágrimas. Disse ainda que os próximos acertos sobre a chapa serão feitos em uma reunião com Casagrande, nesta terça-feira (6).
O socialista explicou que a escolha por alguém do partido foi necessária para que houvesse um equilíbrio de forças, já que a coligação ficou ampla, com 18 siglas.
"Qualquer mexida nas lideranças dos outros partidos, vindo para o cargo de vice, poderia alterar o equilíbrio das chapas proporcionais. A Jacqueline é uma liderança popular importante, uma mulher, negra, com sensibilidade na área social, e se encaixou bem no perfil de vice que eu estava querendo", afirmou.
OUTROS
Já o vice da senadora Rose de Freitas será o médico Thanguy Gomes Friço, também do Podemos.
O martelo foi batido na noite desta segunda, depois da tentativa de emplacar o ex-deputado estadual Daílson Laranja (MDB), que recuou do convite.
Thanguy é especialista em ortopedia e traumatologia, e foi médico da Polícia Federal.
Nossa preferência era ter alguém da área médica. (O vice) é do Podemos, mas na coligação todo mundo deixa de ser partido e é coligação
Na noite de domingo, o PT definiu que o vice na chapa de sua candidata ao governo Jackeline Rocha será o advogado Cleber Lanes, também petista, que foi presidente do diretório do partido na Serra. A decisão foi tomada em conjunto pelas correntes da sigla.