Candidatos escolhem vices dentro de casa

Casagrande com a vice Jacqueline Moraes. No alto, o médico Thanguy Friço, que formará chapa com Rose de Freitas. Abaixo, o advogado Cleber Lanes, vice de Jackeline Rocha na chapa do PT Crédito: Natalia Devens e Facebook

Os grupos partidários em torno das candidaturas de Renato Casagrande (PSB) e de Rose de Freitas (Podemos) utilizaram o prazo até o limite para somente na noite desta segunda (6), anunciar os nomes dos candidatos a vice-governador.

Nos dois casos, a opção foi por uma chapa "puro-sangue", com vices do mesmo partido dos postulantes ao Palácio Anchieta. Casagrande indicou a ex-vereadora de Cariacica Jacqueline Moraes (PSB), de 42 anos.

Ela já exerceu um mandato na Câmara Municipal de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição porque engravidou na época. Dirigente da Secretaria Estadual de Mulheres do PSB, ela seria candidata a deputada federal, a princípio.

Jacqueline também é microempreendedora e estudante de Direito.

Segundo Casagrande, a decisão já estava tomada desde a noite de domingo, mas o partido preferiu não soltar a informação até que toda a coligação das chapas proporcionais  de deputados federais e estaduais  fossem fechadas.

A nossa chapa é muito ampla, para que a gente possa ter base de apoio no Estado e em Brasília. Por isso foi preciso a vice ser do PSB Renato Casagrande (PSB) - Pré-candidato ao governo do Estado

O anúncio foi feito em uma reunião, na sede do partido, e pegou até mesmo a candidata a vice de surpresa. Emocionada, ela foi às lágrimas. Disse ainda que os próximos acertos sobre a chapa serão feitos em uma reunião com Casagrande, nesta terça-feira (6).

O socialista explicou que a escolha por alguém do partido foi necessária para que houvesse um equilíbrio de forças, já que a coligação ficou ampla, com 18 siglas.

"Qualquer mexida nas lideranças dos outros partidos, vindo para o cargo de vice, poderia alterar o equilíbrio das chapas proporcionais. A Jacqueline é uma liderança popular importante, uma mulher, negra, com sensibilidade na área social, e se encaixou bem no perfil de vice que eu estava querendo", afirmou.

OUTROS

Já o vice da senadora Rose de Freitas será o médico Thanguy Gomes Friço, também do Podemos.

O martelo foi batido na noite desta segunda, depois da tentativa de emplacar o ex-deputado estadual Daílson Laranja (MDB), que recuou do convite.

Thanguy é especialista em ortopedia e traumatologia, e foi médico da Polícia Federal.

Nossa preferência era ter alguém da área médica. (O vice) é do Podemos, mas na coligação todo mundo deixa de ser partido e é coligação Rose de Freitas (Podemos) - Pré-candidata ao governo do Estado