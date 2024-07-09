Câmara aprova MP que prevê R$ 1 bilhão para combater garimpo e proteger Yanomamis

Mulheres e crianças yanomami em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Câmara aprovou nesta segunda-feira, 8, uma Medida Provisória (MP) que prevê R$ 1 bilhão em recursos para o combate ao garimpo ilegal no País e para a proteção dos indígenas Yanomamis. A destinação das verbas será feita com abertura de crédito extraordinário ao Orçamento deste ano. O texto vai agora para análise do plenário do Senado.

"O crédito se destina ao atendimento de medidas emergenciais necessárias à proteção da vida, da saúde, de desintrusão de garimpos ilegais, e da segurança das comunidades que vivem no território indígena Yanomami, que ainda se encontram em estado de emergência de saúde pública de importância nacional para o combate à desassistência sanitária desses povos", diz o relatório.