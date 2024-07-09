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Medidas emergências

Câmara aprova MP que prevê R$ 1 bilhão para combater garimpo e proteger Yanomamis

O crédito vai ser destinado ao atendimento necessárias à proteção da vida, da saúde, de desintrusão de garimpos ilegais, e da segurança das comunidades
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jul 2024 às 09:09

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 09:09

Mulheres e crianças yanomami em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami.
Mulheres e crianças yanomami em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Câmara aprovou nesta segunda-feira, 8, uma Medida Provisória (MP) que prevê R$ 1 bilhão em recursos para o combate ao garimpo ilegal no País e para a proteção dos indígenas Yanomamis. A destinação das verbas será feita com abertura de crédito extraordinário ao Orçamento deste ano. O texto vai agora para análise do plenário do Senado.
"O crédito se destina ao atendimento de medidas emergenciais necessárias à proteção da vida, da saúde, de desintrusão de garimpos ilegais, e da segurança das comunidades que vivem no território indígena Yanomami, que ainda se encontram em estado de emergência de saúde pública de importância nacional para o combate à desassistência sanitária desses povos", diz o relatório.
A MP foi editada para cumprir a determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso, de que o governo deveria abrir crédito ao Orçamento para socorrer o povo Yanomami caso houvesse falta de recursos.

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