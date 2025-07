Por nove meses

Amazonas: Indígena teria sido violentada sexualmente por policiais em prisão

A indígena, de 29 anos, ficou presa ao lado de detentos homens, em um espaço improvisado, de novembro de 2022 a agosto de 2023, quando foi transferida para Manaus

O Ministério Público do Amazonas informou nesta terça-feira (22) que acompanha de forma rigorosa o caso da mulher indígena que relatou ter sido vítima de abusos sexuais durante nove meses em uma prisão em Santo Antônio do Içá, cidade às margens do rio Solimões no interior do estado. Reportagem do site Sumaúma, publicada no dia 18, detalhou as acusações feitas pela mulher do povo kokama. De acordo com a denúncia, os abusadores eram cinco policiais militares e um guarda civil.

