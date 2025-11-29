São Paulo

'Calvo do Campari' é preso acusado de agressão pela namorada e solto com medidas protetivas

Coach e influenciador Thiago da Cruz Schoba, de 37 anos, conhecido como Thiago Schutz, foi acusado pela namorada de agressão e tentativa de forçar relação sexual

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 21:27

O coach e influenciador Thiago da Cruz Schoba, de 37 anos, conhecido como Thiago Schutz, o Calvo do Campari, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 29, em Salto, no interior de São Paulo, após ser acusado pela namorada de agressão e tentativa de forçar relação sexual. Ele foi liberado após audiência de custódia e deverá cumprir medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Procurada, a defesa de Schutz não foi localizada.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados na noite de sexta-feira, 28, para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Floriano Peixoto. A vítima, de 30 anos, foi encontrada com lesões, próximo de sua residência, e relatou ter sido agredida pelo companheiro. Schoba foi detido ainda no bairro.

Os dois foram encaminhados ao hospital municipal para atendimento médico e realização de exame de corpo de delito, e depois levados à Delegacia de Itu para prestar depoimento. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal.

Thiago Schutz, o ‘Calvo do Campari’, foi preso em flagrante em Salto, no interior de São Paulo Crédito: Instagram/ @_thiago.c.s/ Divulgação

A prisão de Schoba ocorre quase dois anos após ele, então conhecido como Thiago Schutz, do perfil "Manual Red Pill Brasil", ter sido denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por violência psicológica contra mulheres.

Em fevereiro de 2023, Schutz viralizou com vídeos em que exemplificava situações de suposta "manipulação feminina", o que gerou ampla repercussão negativa. Após ser alvo de sátiras, como o vídeo da atriz e humorista Lívia La Gatto ironizando discursos misóginos, o influenciador reagiu com a frase "processo ou bala", segundo o MP. Ele também enviou mensagens com ameaças à influenciadora Bruna Volpim.

O caso resultou em uma denúncia por violência psicológica apresentada pelo Ministério Público em março do mesmo ano. Em novembro de 2023, porém, a Justiça suspendeu o processo por dois anos, mediante proposta do MP, desde que o influenciador não voltasse a ser processado por outros crimes durante o período.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta