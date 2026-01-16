Home
>
Brasil
>
Cães farejadores apontam estadia de crianças desaparecidas em casa abandonada no MA

Cães farejadores apontam estadia de crianças desaparecidas em casa abandonada no MA

O local é uma casa abandonada e parcialmente coberta por vegetação, que corresponde ao local que o primo das crianças, Anderson Kauã, 8, disse às autoridades que os três haviam se abrigado

CARLOS VILLELA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:53

Casa abandonada no interior de Bacabal (MA), onde cães farejadores encontraram traços das crianças desaparecidas
Casa abandonada no interior de Bacabal (MA), onde cães farejadores encontraram traços das crianças desaparecidas Crédito: Reprodução/Instagram/@carlosbrandaoma

As equipes que realizam buscas pelos irmãos Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michael, 4, identificaram um ponto da mata onde as crianças estiveram depois que desapareceram quando saíram para brincar em 4 de janeiro no interior de Bacabal (MA), a cerca de 240 km de São Luís. O local é uma casa abandonada e parcialmente coberta por vegetação, que corresponde ao local que o primo das crianças, Anderson Kauã, 8, disse às autoridades que os três haviam se abrigado. Cães farejadores identificaram traços das presenças delas no local, que fica próximo ao rio Mearim. Não se sabe a data precisa em que elas estiveram no imóvel. As autoridades acreditam que as crianças passaram uma noite ali.

Recomendado para você

O local é uma casa abandonada e parcialmente coberta por vegetação, que corresponde ao local que o primo das crianças, Anderson Kauã, 8, disse às autoridades que os três haviam se abrigado

Cães farejadores apontam estadia de crianças desaparecidas em casa abandonada no MA

Decisão de ministro do STF foi vista como redução de danos para ex-presidente, agora preso em cela com mais espaço

Michelle encontrou Moraes horas antes de decisão que levou Bolsonaro à Papudinha

Fala do ministro do STF aconteceu em colação de grau de alunos da USP, onde é professor e também foi aluno

'Já fiz o que tinha que fazer', diz Moraes após mandar Bolsonaro para a Papudinha

Anderson teria saído do local para procurar ajuda, e foi a última vez que esteve com os primos. Ele foi encontrado debilitado no dia 7 por carroceiros em uma estrada a cerca de 4 km da comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, onde as crianças moram. A presença das crianças na casa abandonada é o único indício encontrado pela força-tarefa de buscas, que entrou no 13º dia de operação nesta sexta-feira (16). "Não se discute ainda qualquer tipo de suspensão ou paralisação", disse o prefeito de Bacabal, Roberto Costa (MDB).

Na quinta-feira (15), as equipes começaram o trabalho de mergulho no Lago Limpo, que fica a 3 quilômetros da comunidade de São Sebastião dos Pretos, e também ampliaram o trabalho de busca pelas margens do rio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, mais de 600 pessoas estão mobilizadas na equipe, incluindo policiais civis e militares, bombeiros, Exército, Defesa Civil e equipes de inteligência e perícia estaduais, além de funcionários da prefeitura e voluntários que se cadastram no local para auxiliar nas buscas.

Duas aeronaves são utilizadas para sobrevoo de área, assim como drones normais e com visualização termal para uso em busca noturna. Outras equipes realizam visitas em casas de moradores da região. Doze bombeiros do Pará e do Ceará se juntaram às buscas na quarta-feira (14) para reforçar as equipes de busca. Também foram encaminhados ao local seis cães farejadores com certificação nacional.

Na madrugada de quinta-feira, a cadela Iara, do Corpo de Bombeiros do Ceará, morreu durante a viagem para chegar a Bacabal. Segundo a corporação, ela havia demonstrado sinais de torção gástrica durante o trajeto.

Leia mais

Imagem - Irmã do prefeito de SP é solta em audiência de custódia

Irmã do prefeito de SP é solta em audiência de custódia

Imagem - Prefeitura de São Paulo suspende fornecimento de canabidiol a pacientes

Prefeitura de São Paulo suspende fornecimento de canabidiol a pacientes

Imagem - Capitão da PM morre após ser baleado em tentativa de assalto na BA

Capitão da PM morre após ser baleado em tentativa de assalto na BA

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais