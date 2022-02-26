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Influenza

Butantan entrega 1° lote de vacina da gripe que protege contra a Darwin

A campanha nacional contará com 80 milhões de doses, das quais metade será entregue até o fim do próximo mês e o restante até o fim de abril

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 16:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 fev 2022 às 16:53
O Instituto Butantan divulgou ter entregue na sexta-feira, 25, o primeiro lote de vacinas contra a gripe para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) deste ano. Ao todo, foram 2 milhões de doses.
O imunizante que será distribuído pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2022 protegerá contra o subtipo Darwin, do H3N2, relacionado ao surto de Influenza no fim do ano passado, o H1N1 e a cepa B.
Segundo a instituição, o primeiro lote foi enviado antes do prazo máximo, previsto para março, "após os dados obtidos sobre as novas cepas serem enviados e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)".
Secretaria Municipal de Saúde alerta para vacinação contra a gripe em Cachoeiro
Secretaria Municipal de Saúde alerta para vacinação contra a gripe em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Márcia Leal /Prefeitura de Cachoeiro
A campanha nacional contará com 80 milhões de doses de vacina contra o vírus da Influenza, das quais metade será entregue até o fim do próximo mês e o restante até o fim de abril, de acordo com o Butantan.
Anualmente, o imunizante é modificado com base nos três subtipos que mais circularam no Hemisfério Sul no ano anterior.

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