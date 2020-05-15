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  • Bruno Covas recebe alta médica após inflamação
São Paulo

Bruno Covas recebe alta médica após inflamação

O prefeito de São Paulo havia se internado na noite quinta-feira (14) com dores na região abdominal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 15:46

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 15:46

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas durante entrevista coletiva
Prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) realiza tratamento com imunoterapia. Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), recebeu alta médica no começo da tarde desta sexta-feira, 15, após ficar internado desde a noite de quarta-feira no Hospital Sírio Libanês, no centro de São Paulo, para tratar um colite autolimitada, inflamação no intestino. Segundo boletim médico do hospital, "o prefeito apresentou rápida melhora clínica e, após período de vigilância médica, deixou o hospital hoje".
Covas passou o dia no hospital porque a inflamação ocorreu em meio a um tratamento que o prefeito ainda faz contra um câncer metastático que atinge seu sistema digestivo.
Entre novembro e fevereiro, o prefeito fez oito sessões de quimioterapia, e agora segue o tratamento com imunoterapia.
Os médicos queriam investigar se a infecção poderia ter sido causada por algo relacionado ao câncer ou se poderia estar ligada a outros fatores, o que incluiria até estresse.
A colite autolimitada, que tem melhora espontânea, foi descoberta após exames.
O prefeito não se licenciou do cargo durante a internação e segue com suas atividades normais.

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