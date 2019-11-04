Bruno Covas permanece internado devido a coágulo no coração

Agência Brasil - O boletim divulgado nesta segunda-feira (04) pelo Hospital Sírio-Libanês informa que foi detectado um coágulo no átrio direito do coração do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O problema foi encontrado com a realização de um ecocardiograma. A partir de outros exames, também foram encontrados sinais de tromboembolismo pulmonar e o surgimento de um pequeno trombo junto ao cateter venoso central.
Devido às complicações, a equipe médica decidiu por manter Covas internado para adequar a medicação anticoagulante.
CÂNCER
Na última quarta-feira (30), o prefeito terminou a primeira sessão de quimioterapia. O tratamento teve início no dia anterior e durou cerca de 30 horas ininterruptas. No total, serão três sessões de quimioterapia; após isso, ele será novamente avaliado pelos médicos. O prefeito foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região do cárdia, na transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.
Covas foi internado no dia 23 para o tratamento de uma erisipela. No dia 25, foi diagnosticada uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes diagnosticaram tromboembolismo pulmonar e o câncer.
O prefeito decidiu continuar no cargo durante o tratamento, despachando e fazendo reuniões de trabalho no próprio Hospital Sírio-Libanês, onde está internado.