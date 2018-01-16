Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Briga por vacina de febre amarela acaba na delegacia em SP
Febre Amarela

Briga por vacina de febre amarela acaba na delegacia em SP

A confusão ocorreu em Santo André; Em outras cidades de São paulo há relatos de longas filas e escassez no estoque de vacinas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 20:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 20:00

Fila para vacinação da febre amarela no posto de saúde em Campos Elíseos Crédito: Tiago Queiroz
A procura por uma dose de vacina contra a febre amarela causou briga e confusão em cidades do ABC paulista. Em outras cidades do Estado, há registros de longas filas e fim dos estoques.
Em Santo André, duas mulheres brigaram por problemas na fila e até um guarda municipal acabou agredido durante a confusão nesta segunda. Os três foram parar na delegacia. A prefeitura tenta reduzir o tempo de espera por atendimento, que passa de uma hora.
Em outra cidade do ABC, São Bernardo do Campo, pessoas que passaram a noite na fila na frente da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Dayse se envolveram em confusão na manhã desta terça-feira, 16. Foi necessária a intervenção de guardas municipais e a distribuição de 300 senhas.
Em Jacareí e São José dos Campos, moradores precisaram enfrentar grandes filas para receberem uma dose. Em Taubaté, não há vacina nos postos. Todas as doses que chegaram acabaram na manhã desta terça-feira, 16. O mesmo ocorreu em outras cidades, como Pindamonhangaba.
Uma reunião com a Regional de Saúde e representantes dos municípios vai discutir a situação.
Espera
Em Campinas, moradores reclamam por aguardar mais de uma hora pela vacina em alguns postos. Na cidade, a procura pelo imunizante é grande mesmo com 800 mil pessoas imunizadas, segundo a Secretaria da Saúde, o que representa cerca de 75% da população.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados