Brasileiros repatriados de Israel serão levados de graça a seus Estados

SÃO LOURENÇO DA MATA - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse à Folha nesta quarta-feira (11) que o governo brasileiro aceitou uma proposta da Azul para a companhia aérea transportar de graça brasileiros repatriados de Israel para seus Estados.

Por meio de nota, a empresa confirmou que tomou a iniciativa da medida e "se colocou à disposição do Palácio do Planalto para apoiar na logística de interiorização dos brasileiros que foram resgatados de Israel pela Força Aérea Brasileira em virtude do conflito na região".

O primeiro avião da FAB trazendo 211 brasileiros de Israel aterrissa às 4h da manhã, na Base Aérea de Brasília Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A Azul Linhas Aéreas afirmou que vai atender todos que estão voltando ao Brasil pela FAB, levando-os do ponto de chegada até seus destinos finais no país. Um brasileiro que chegou a Brasília e que seja de São Paulo, por exemplo, será transportado da capital federal à cidade paulistana pela aérea de graça.

A companhia frisou que não vai compartilhar informações específicas dos deslocamentos em respeito à privacidade desses cidadãos, mas que toda sua malha aérea estará à disposição.

Múcio está em Pernambuco para uma agenda do governo federal que fará anúncios na área da Segurança Pública.

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O ministro da Defesa confirmou que o governo segue em negociações para tentar repatriar brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Ainda segundo ele, cerca de 2.300 brasileiros — sem contar os 211 que já voltaram no primeiro voo — demonstraram interesse em voltar por meio de voos da FAB.

O primeiro voo usado para repatriar 211 brasileiros pousou em Brasília na madrugada desta quarta, às 4h07. A FAB informou na segunda (9) que devem voltar, ao todo, 900 brasileiros ao país até sábado (14). A operação poderá ser repetida na próxima semana, caso haja necessidade.

O governo trabalha para retirar os cidadãos do local desde o início do conflito, que começou com ataques do grupo terrorista Hamas sobre o território israelense a partir da Faixa de Gaza no último sábado (7). Os ataques dispararam uma violenta resposta dos israelenses. Eram mais de 1.800 mortos dos dois lados até a tarde desta terça (10).

Há, ainda, mais de cem reféns em Gaza, sequestrados pelo Hamas. As Brigadas al-Qassam, braço armado do grupo, ameaçaram executar as vítimas sequestradas caso Tel Aviv prosseguisse com bombardeios contra a região. A ameaça não intimidou as forças israelenses, que continuam atacando o enclave palestino.

O Ministério da Defesa de Israel afirmou nesta quarta que há brasileiros entre as pessoas mantidas reféns pelo grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. O anúncio foi feito por Jonathan Conricus, porta-voz do Exército israelense.

"Temos [entre os reféns] americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, argentinos, ucranianos e diversos outros países", disse ele em vídeo. "Estamos comprometidos a trazê-los de volta."

Ao menos dois brasileiros morreram no conflito. A morte de Bruna Valeanu, 24, foi confirmada nesta terça (10) por familiares e pelo Itamaraty. Na véspera, havia sido anunciada a morte do gaúcho Ranani Glazer. Ambos estavam em um festival de música eletrônica perto do kibutz Re'im, a poucos quilômetros da fronteira com Gaza, quando o local foi invadido por extremistas.