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Tensão

Israel afirma que há brasileiros entre reféns do Hamas em Gaza

A identidade das pessoas mantidas em Gaza pelo grupo terrorista Hamas ainda não foi confirmada pelo governo israelense
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 out 2023 às 09:40

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 09:40

O Ministério da Defesa de Israel afirmou nesta quarta-feira, 11, que há brasileiros entre as pessoas que estão sendo mantidas reféns pelo Hamas em Gaza. O anúncio foi feito por um porta-voz do Exército israelense. Segundo ele, há também reféns da Argentina. O número de reféns e suas identidades não foram confirmados pelo governo israelense.
O grupo terrorista levou reféns para a Faixa de Gaza durante o ataque relâmpago do sábado, dia 7. Na segunda-feira, 9, o grupo chegou a afirmar que haveria uma execução de refém para cada bombardeio de Israel no território. A ameaça não intimidou os militares israelenses, que continuam bombardeando o enclave palestino um dia depois do comunicado
Fumaça sobe de uma explosão causada por um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza, neste sábado, 7 de outubro de 2023. O grupo palestino Hamas lançou ataque surpresa a partir da Faixa de Gaza em várias regiões de Israel
Fumaça sobe de uma explosão causada por um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza Crédito: HATEM MOUSSA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
De acordo com o Itamaraty, com a confirmação da morte de Ranani Glazer e Bruna Valeanu na terça-feira, 10, sabe-se que ainda há uma brasileira considerada desaparecida, a carioca Karla Stelzer Mendes, de 41 anos. Entretanto, não há confirmação de que Karla possa estar entre os reféns de Hamas.
Procurado pela reportagem, o Itamaraty ainda não confirmou se já foi comunicado sobre os reféns.

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