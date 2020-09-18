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Números da Saúde

Brasil registra 858 novas mortes por Covid-19 em 24h, total vai a 135.793

Desde esta quinta-feira (17) até sexta-feira (18), foram registrados 39.797 novos casos de Covid-19, elevando o total no País para 4.495.183
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 19:49

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:49

Covid-19
Covid-19 é uma doença respiratória Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 858 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta sexta, 18, pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o País já contabiliza 135.793 óbitos pela doença.
Desde esta quinta-feira (17) até sexta-feira (18), foram registrados 39.797 novos casos de Covid-19, elevando o total no País para 4.495.183. Desses, 3.789.139 (84,3%) correspondem aos recuperados da doença, segundo o ministério da Saúde, e 570.251 (12,7%) estão em acompanhamento. Existem ainda 2.352 mortes em investigação.
O Estado de São Paulo tem um total de 924.532 casos do novo coronavírus, com 33.678 mortes. A Bahia tem 292.019 registros da doença e 6.181 óbitos. Minas Gerais chegou nesta sexta-feira a 265.185 casos de Covid-19 e 6.574 mortes. O Rio de Janeiro tem 249.798 casos da doença e 17.575 mortes.

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