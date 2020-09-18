Brasil registra 858 novas mortes por Covid-19 em 24h, total vai a 135.793

Covid-19 é uma doença respiratória Crédito: Pixabay

O Brasil registrou 858 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta sexta, 18, pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o País já contabiliza 135.793 óbitos pela doença.

Desde esta quinta-feira (17) até sexta-feira (18), foram registrados 39.797 novos casos de Covid-19, elevando o total no País para 4.495.183. Desses, 3.789.139 (84,3%) correspondem aos recuperados da doença, segundo o ministério da Saúde, e 570.251 (12,7%) estão em acompanhamento. Existem ainda 2.352 mortes em investigação.