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Lula lança Haddad

Boulos diz que esquerda precisa discutir projetos antes de nomes

Ex-presidente Lula já endossou Fernando Haddad para disputar a Presidência da República pelo PT em 2022
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2021 às 16:37

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:37

Guilherme Boulos
Guilherme Boulos disputou a Presidência da República em 2018 e, em 2020, chegou ao segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo Crédito: Ian Maenfeld/Folhapress
​A notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já endossa o nome de Fernando Haddad (PT) para concorrer à Presidência da República em 2022 gerou reação de Guilherme Boulos (PSOL), uma das novas e mais promissoras lideranças da esquerda no Brasil.
"Defendo que a esquerda busque unidade pra enfrentar Bolsonaro. Para isso, antes de lançar nomes, devemos discutir projeto", publicou o ex-candidato à Presidência pelo PSOL em seu perfil no Twitter nesta sexta-feira (5).
Coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores sem Teto), Boulos foi ao segundo turno na disputa pela Prefeitura de SP, em 2020, enquanto o PT teve desempenho pífio. O candidato do PSOL, no primeiro turno, teve 20,2%, dos votos válidos. O candidato do PT, Jilmar Tatto, teve 8,7%.

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