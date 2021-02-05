Boulos diz que esquerda precisa discutir projetos antes de nomes

Guilherme Boulos disputou a Presidência da República em 2018 e, em 2020, chegou ao segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo

"Defendo que a esquerda busque unidade pra enfrentar Bolsonaro. Para isso, antes de lançar nomes, devemos discutir projeto", publicou o ex-candidato à Presidência pelo PSOL em seu perfil no Twitter nesta sexta-feira (5).

Coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores sem Teto), Boulos foi ao segundo turno na disputa pela Prefeitura de SP, em 2020, enquanto o PT teve desempenho pífio. O candidato do PSOL, no primeiro turno, teve 20,2%, dos votos válidos. O candidato do PT, Jilmar Tatto, teve 8,7%.