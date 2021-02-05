Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Doria ameaça judicializar Saúde se não houver resposta de leitos e seringas
Atuação na pandemia

Doria ameaça judicializar Saúde se não houver resposta de leitos e seringas

O governador e o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, criticaram a redução de investimentos do Ministério da Saúde em UTI's em todo o País, e a falta de comunicação da pasta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2021 às 14:40

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 14:40

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que se até o final do dia desta sexta-feira (5) não tiver resposta positiva com relação ao fechamento de 3.258 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) da Covid-19 no Estado e a falta de oferta de seringas do Ministério da Saúde, na segunda feira, o assunto será judicializado.
Durante a coletiva desta sexta, tanto o governador quanto o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, criticaram a redução de investimentos do Ministério da Saúde com em Unidades de Tratamento Intensivo em todo o País, e a falta de comunicação da pasta com relação as 15 milhões de seringas e agulhas que deveriam ser distribuídas a todos os Estados pela pasta.
Tanto o governador paulista quanto o secretário de saúde acusaram a pasta de quebrar o pacto federativo ao impor desabilitação dos leitos e acusaram o ministério de agir "viés político" no enfrentamento à pandemia no País.

Veja Também

Ministério da Saúde negocia compra de 10 milhões de doses da Sputnik V

Butantan negocia compra de mais 20 milhões de doses da Coronavac, diz Doria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Saúde São Paulo (SP) João Doria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados