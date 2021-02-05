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De novo

Lula indica Haddad como pré-candidato a presidente da República em 2022

Fernando Haddad disputou também em 2018 e perdeu para Jair Bolsonaro no segundo turno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2021 às 14:52

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 14:52

Ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT)
Ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT) Crédito: Reprodução
O ex-presidente Lula (PT) indicou o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como o pré-candidato do PT à Presidência da República em 2022. De acordo com o jornal "O Globo", os dois conversaram no último sábado (30) e avaliaram que não é possível esperar para ver se os direitos políticos do ex-presidente vão ser restabelecidos – se a conduta do ex-juiz Sergio Moro fosse reprovada pela Justiça, configurando suspeição, as condenações do líder petista poderiam ser anuladas.
"O Lula me disse que não há mais tempo e preciso colocar o bloco na rua", afirmou Haddad ao Globo.
O ex-prefeito também disputou a Presidência da República em 2018, ocasião em que perdeu, no segundo turno, para Jair Bolsonaro (sem partido). Agora, após orientação de Lula, pretende percorrer o Brasil em pré-campanha para tentar novamente ser eleito para comandar o Executivo federal.

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