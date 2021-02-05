Lula indica Haddad como pré-candidato a presidente da República em 2022

"O Lula me disse que não há mais tempo e preciso colocar o bloco na rua", afirmou Haddad ao Globo.

O ex-prefeito também disputou a Presidência da República em 2018, ocasião em que perdeu, no segundo turno, para Jair Bolsonaro (sem partido). Agora, após orientação de Lula, pretende percorrer o Brasil em pré-campanha para tentar novamente ser eleito para comandar o Executivo federal.