Lula indica Haddad como pré-candidato a presidente da República em 2022

O ex-presidente Lula (PT) indicou o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como o pré-candidato do PT à Presidência da República em 2022. De acordo com o jornal "O Globo", os dois conversaram no último sábado (30) e avaliaram que não é possível esperar para ver se os direitos políticos do ex-presidente vão ser restabelecidos – se a conduta do ex-juiz Sergio Moro fosse reprovada pela Justiça, configurando suspeição, as condenações do líder petista poderiam ser anuladas.
"O Lula me disse que não há mais tempo e preciso colocar o bloco na rua", afirmou Haddad ao Globo.
O ex-prefeito também disputou a Presidência da República em 2018, ocasião em que perdeu, no segundo turno, para Jair Bolsonaro (sem partido). Agora, após orientação de Lula, pretende percorrer o Brasil em pré-campanha para tentar novamente ser eleito para comandar o Executivo federal.