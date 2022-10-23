Padre Kelmon entregou armas de Jefferson para a polícia; veja vídeo

Mais cedo, o ex-parlamentar se recusou a obedecer a uma ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e atacou os agentes com uma granada. Dois deles ficaram feridos com estilhaços.

Em vídeo na sexta-feira, 21, Jefferson atacou a ministra em razão de seu voto em ação que levou à censura da Jovem Pan. O julgamento terminou em quatro votos a três. "Fui rever o voto da 'Bruxa de Blair', da 'Cármen Lúcifer', na censura prévia à Jovem Pa. Olhei de novo, não dá para acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas", disse Jefferson, que hoje está em prisão domiciliar e é investigado por atuação em milícia digital contra democracia.