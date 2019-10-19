Home
Bombeiros encontram corpo de 8ª vítima de desabamento em Fortaleza

As informações são de que o imóvel vinha passando por obras. O desabamento aconteceu na manhã desta terça-feira (15)

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 13:00

 - Atualizado há 6 anos

Bombeiros no desabamento em Fortaleza Crédito: Divulgação Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará

Corpo de Bombeiros encontrou neste sábado (19) o corpo da oitiva vítima do desabamento do edifício Andrea, em Fortaleza, ocorrido na última quinta-feira (15). No final da manhã, as equipes retiraram dos escombros o corpo de José Laurentino, que estava no quinto andar no momento do desmoronamento do prédio.

A partir de agora, os socorristas concentram esforços nas buscas pela síndica do prédio, Maria das Graças Rodrigues, que continua desaparecida.

Também morreram no desabamento Vicente de Paulo Menezes, de 86 anos, Rosane Marques de Menezes, de 56 anos; Frederick Santana dos Santos, de 30 anos; Izaura Marques Menezes, de 81 anos; Antônio Gildásio Holanda Silveira, de 60 anos; Nayara Pinho Silveira, 31 anos, e Maria da Penha Bezerril Cavalcante, de 81 anos.

O Edifício Andrea desabou na manhã de terça-feira (15), por volta das 10h30. Localizado no cruzamento da Rua Tibúrcio Cavalcante com Rua Tomás Acioli, no Bairro Dionísio Torres, as informações são de que o imóvel vinha passando por obras.

