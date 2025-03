Em São Paulo

Bomba caseira explode e isola área do terminal de ônibus na capital paulista

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada pouco antes das 6h desta quarta-feira, 12. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) permaneceu no local por volta das 9h30. Não houve feridos

1 min de leitura min de leitura

Bomba caseira foi detonada em São Paulo, num terminal de ônibus. (Reprodução)

Uma área do terminal de ônibus de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foi isolada após uma suspeita de bomba. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada pouco antes das 6h desta quarta-feira, 12. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) permanecia no local por volta das 9h30.

Ainda segundo a corporação, objetos foram encontrados dentro de duas sacolas, sendo que uma delas apresentou pequena explosão. Não há informações de vítimas. A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial (Pinheiros).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta