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"Conecta Amazônia"

Bolsonaro se prepara para encontro com Elon Musk em São Paulo

Empresários brasileiros foram convidados para evento em hotel de luxo nesta sexta

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 08:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2022 às 08:19
O presidente Jair Bolsonaro (PL) e empresários se preparam para uma reunião, nesta sexta-feira (20), com o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX. O evento, chamado "Conecta Amazônia", está marcado para ocorrer em um hotel de luxo no interior de São Paulo e deve ter a participação do chefe do Executivo. Empresários de diversos ramos, como telecomunicações, finanças e energia, também foram convidados a comparecer.
fez uma proposta para adquirir mais ações da operadora da rede social por US$ 54,20 por papel, em um negócio que avalia a companhia em mais de US$ 43 bilhões. 01/12/2020 - Foto: HANNIBAL HANSCHKE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Elon Musk Crédito: HANNIBAL HANSCHKE
Membros do governo ouvidos pela reportagem dizem que os preparativos foram feitos para receber o bilionário. A presença de Musk, dono de uma fortuna avaliada em US$ 230 bilhões, no entanto, não foi oficialmente confirmada. Durante sua live presidencial nesta quinta-feira (19), Bolsonaro disse que teria um encontro "com uma pessoa reconhecida no mundo todo, que vem para ajudar a nossa Amazônia". Ele não citou Musk nominalmente. A notícia de que a reunião de Bolsonaro seria com o bilionário foi publicada pelo jornal O Globo.
De acordo com pessoas que acompanham o tema, assessores de alguns dos empresários convidados manifestaram receio que o evento se converta em um ato político de Bolsonaro. Eles destacaram que os ramos de atuação de muitos dos convidados não têm relação com o tema conectividade na Amazônia e que, portanto, há o risco de que a reunião seja usada como promoção política do mandatário.
Eles destacaram que os ramos de atuação de muitos dos convidados não têm relação com o tema conectividade na Amazônia e que, portanto, há o risco de que a reunião seja usada como promoção política do mandatário.
Em novembro do ano passado, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, teve uma reunião com Musk em que foi discutida a possibilidade de uma parceria para instalação de internet em áreas remotas do Brasil usando a tecnologia de satélites de baixa altitude. A reunião de Faria com o empresário ocorreu nos Estados Unidos. "Em breve, Elon Musk estará no Brasil para conectarmos as escolas rurais e protegermos a Amazônia utilizando a tecnologia da SpaceX/Starlink", escreveu Faria, na ocasião, nas redes sociais.
Recentemente, Musk anunciou a compra do Twitter por US$ 44 bilhões. Na semana passada, porém, o empresário suspendeu temporariamente o acordo para aquisição da plataforma. Posteriormente, o afirmou em postagem na rede social que ainda está comprometido com a aquisição.
Quando a compra foi anunciada, aliados de Bolsonaro comemoraram a iniciativa do empresário. A deputada Bia Kicis (PL-DF), por exemplo, afirmou que a compra era um importante passo na "luta pelas liberdades".
Faria, por sua vez, parabenizou Musk em um texto publicado nas redes sociais. "Mais uma vez você está a dois passos na frente dos outros players e agora faz um gesto ao mundo e em defesa da liberdade".

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