Mobilização de apoio

Bolsonaro puxa motociata em carro de som, mas não discursa em ato em Brasília

Bolsonaristas aproveitaram festival de motos e rock que já acontece na capital federal anualmente e desfilaram com buzinaço e bandeiras

Publicado em 29 de julho de 2025 às 17:27

BRASÍLIA - Jair Bolsonaro (PL) participou de uma motociata, na tarde desta terça-feira (29), em Brasília, ao lado da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ambos cotados para substitui-lo nas urnas na eleição de 2026, já que o ex-presidente está inelegível.>

A motociata faz parte das mobilizações bolsonaristas previstas como resposta ao cerco do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ao ex-presidente. Depois de o ministro ameaçar prendê-lo na semana passada, Bolsonaro apenas acenou e sorriu para os apoiadores, sem fazer discurso.>

Jair Bolsonaro participa de motociata, em Brasí­lia, acompanhado de Michelle Bolsonaro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Em vez de pilotar uma moto, Bolsonaro participou de cima de um pequeno carro de som, que seguiu à frente das motos por um trajeto da Granja do Torto até a rodoviária, sem passar pela Esplanada dos Ministérios. O ex-presidente desceu na rodoviária e entrou em seu carro, enquanto as motos seguiram de volta para a Granja do Torto.>

Também estavam no carro de som os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Hélio Lopes (PL-RJ), além do senador Marcos Rogério (PL-RO).>

>

O ato de apoio teve início no Capital Moto Week, na Granja do Torto, e foi inflado pelos participantes do festival anual de motos e rock, que promove eventos e shows ao longo de uma semana. Bolsonaro já participou de outras edições do festival, em 2019 e 2023, por exemplo.>

Segundo aliados, o ex-presidente evitou andar de moto porque sua condição de saúde não permitiria. Pela manhã, Bolsonaro afirmou que não iria participar de moto por causa de uma "medida restritiva da dona Michelle".>

Em meio ao desgaste causado pelo tarifaço imposto ao Brasil por Donald Trump por influência da família Bolsonaro, o ex-presidente foi alvo, no último dia 18, de uma operação da Polícia Federal e agora tem que obedecer a uma série de restrições, como usar tornozeleira eletrônica, não usar redes sociais, não sair de Brasília e não se aproximar de embaixadas.>

Depois de Bolsonaro falar com jornalistas e exibir a tornozeleira no último dia 21, Moraes afirmou que o ex-presidente descumpria as determinações, ameaçou prendê-lo e proibiu que Bolsonaro concedesse entrevistas que fossem divulgadas nas redes sociais de terceiros.>

Ao esclarecer a decisão a pedido da defesa do ex-presidente, Moraes afirmou que Bolsonaro não está proibido de dar entrevistas ou discursos públicos; o veto está relacionado à "utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas".>

Além da motociata, os bolsonaristas estão organizando atos de apoio ao ex-presidente em diversas cidades do país no domingo (3). As mobilizações são consideradas uma espécie de "esquenta" para atos no feriado de 7 de Setembro.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta