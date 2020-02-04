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Estadão

Bolsonaro pediu para não ver dados de falha no Enem por estar de 'cabeça cheia'

Em declaração em frente ao Palácio do Alvorada, quando retornou a Brasília, o presidente minimizou as falhas relatadas por milhares de estudantes sobre a prova

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 22:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 22:14
Abraham Weintraub tentou conversar com o presidente sobre as falhas do Enem Crédito: Luis Fortes/MEC
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 3, que pediu para não ver dados sobre falhas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por estar com a "cabeça cheia". "Ele (o ministro da Educação, Abraham Weintraub) queria apresentar para mim os dados. Eu não quis, (estava) com a cabeça cheia. Hoje eu saturei. Não conversei", disse o presidente.
Bolsonaro e Weintraub viajaram juntos a São Paulo nesta segunda, 3. Em declaração em frente ao Palácio do Alvorada, quando retornou a Brasília, o presidente minimizou as falhas relatadas por milhares de estudantes sobre a prova. "Quase em todos os ano têm problema. Representa menos de 'zero vírgula alguma coisa' o problema", disse ele.

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