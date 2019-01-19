Home
>
Brasil
>
Bolsonaro escolherá 11 reitores após parecer que reduz poder de estudantes

Bolsonaro escolherá 11 reitores após parecer que reduz poder de estudantes

As indicações serão feitas após a edição de um documento, nos últimos dias da gestão Michel Temer (MDB), que reduz o poder dos estudantes e funcionários nas eleições internas