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Em transmissão

Bolsonaro diz que deputado negro deu uma 'queimadinha'

Presidente chamou o deputado de irmão que demorou para nascer. 'Demorou dez meses para nascer. Deu uma queimadinha'

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 15:49
Hélio Lopes e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução | Facebook
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atribuiu a cor do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), que é negro, ao tempo a mais que ele teria passado na barriga da mãe. Bolsonaro associou, por meio de uma metáfora, a gestação a um forno, e Hélio teria dado uma "queimadinha" ao demorar dez meses para nascer. A declaração, em tom de brincadeira, foi dada em uma transmissão nas redes sociais na quinta-feira (20).
A conversa ocorria com a participação do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Ele e o presidente falavam sobre a alimentação de soldados quando Bolsonaro chamou o deputado Hélio, que é militar, à conversa. "É isso mesmo, 'Negão'? Dá um exemplo de cardápio do exército aí". Veja a partir dos 12:55:
"O 'negão' é o Hélio, hein, meu irmão que demorou para nascer. Demorou dez meses para nascer. Deu uma queimadinha no Hélio aí, senão ele seria a minha cara", disse o presidente, aos risos.
Hélio, que se elegeu para a Câmara dos Deputados em 2018 com o nome "Hélio Bolsonaro", é amigo de longa data do Presidente da República. Figura constantemente vista ao lado do presidente, foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, com mais de 345 mil votos.
Subtenente do Exército na reserva, é conhecido como "Hélio Negão" no círculo próximo ao presidente. "Vamos acabar com essa divisão de classe! Somos todos iguais! Minha cor é o Brasil! A força do Brasil é a união do seu povo!", afirmou quando comemorava sua vitória nas urnas.
Nas redes sociais, Hélio já se posicionou contra as cotas raciais nas universidades, dizendo-se apenas a favor de cotas sociais. O presidente Bolsonaro costuma usar sua amizade com Hélio para rebater as acusações de que é racista.

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