Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro diz a apoiadores que prevê 100 mil motos em passeio em São Paulo
Próximo sábado

Bolsonaro diz a apoiadores que prevê 100 mil motos em passeio em São Paulo

Bolsonaro disse não saber qual será o percurso exato do evento, semelhante ao ocorrido no Rio de Janeiro no dia 23 de maio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jun 2021 às 08:32

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 08:32

O Presidente Jair Bolsonaro durante passeio de moto, em evento alusivo ao Dia das Mães, em Brasília, neste domingo, 09
O Presidente Jair Bolsonaro durante passeio de moto, em evento alusivo ao Dia das Mães, em Brasília Crédito: Cláudio Marques/Futura Press/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro prevê a participação de 100 mil motos no passeio com simpatizantes do governo marcado para o sábado (12) em São Paulo. A estimativa foi feita na noite desta segunda-feira (07) a apoiadores concentrados em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente não usava máscara, equipamento de proteção recomendado por especialistas para conter a pandemia de covid-19, em recrudescimento no País.
Bolsonaro disse não saber qual será o percurso exato do evento, semelhante ao ocorrido no Rio de Janeiro no dia 23 de maio. O episódio ganhou dimensão ao contar com a participação do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, um general da ativa que, em tese, não poderia participar de atos políticos. Pazuello, contudo, foi absolvido pelo Exército.
Na manhã desta segunda, Bolsonaro já havia convidado seus apoiadores na saída do Alvorada para o passeio. "Vamos estar sábado em São Paulo dar um passeio de moto? Estão marcando - não sou eu que estou organizando não - um percurso de 40 km. Muito pequeno. Tem que sair de São Paulo, ir por Campinas (SP), Jundiaí (SP) e voltar", afirmou. "Depois que ocorrer o de sábado, a gente marca um outro. Não sei qual vai ser não", disse Bolsonaro a um apoiador que pediu a realização de um evento semelhante em Chapecó (SC).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados