Bolsonaro buscará STF e vê julgamento no TSE como 'sem pé nem cabeça'

BELO HORIZONTE - O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta sexta (30) em Belo Horizonte que irá recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) caso seja tornado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A declaração foi dada à Rádio Itatiaia.
O julgamento será retomado pela corte eleitoral hoje, ao meio-dia. Até o momento, três ministros votaram pela inegilibilidade do ex-presidente e um contra. Bolsonaro está em Belo Horizonte para o velório do ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli.
"Vou conversar com meus advogados, e o recurso segue para o STF", disse à rádio, ao ser questionado sobre o que faria caso fosse tornado inelegível. "Esse julgamento não tem pé, nem cabeça", declarou.
O ex-presidente responde a ação por ter convocado embaixadores para criticar as urnas eletrônicas.
"Não ataquei o sistema eleitoral, eu mostrei possíveis falhas", disse, à rádio, sobre o encontro. A ação foi impetrada pelo PDT.
O processo mira Bolsonaro e Walter Braga Netto, ex-ministro que foi candidato a vice na chapa derrotada do PL à Presidência em 2022. Já foi formada maioria, porém, contra a inelegibilidade de Braga Netto — os quatro ministros que já votaram tiveram esse entendimento.