TSE forma maioria contra inelegibilidade de Braga Netto

Em relação ao general da reserva, porém, os quatro ministros que já votaram, incluindo o relator, foram contra sua inelegibilidade. Netto é cotado para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro na eleição municipal do ano que vem.

Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/PR

Todos os magistrados seguiram a posição do relator, ministro Benedito Gonçalves, de que Braga Netto não teve envolvimento com o encontro com os representantes estrangeiros e, portanto, não deve ser condenado.

"Deixo também de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos", disse.