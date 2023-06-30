Cármen Lúcia já decidiu sobre Lula e pode definir futuro de Bolsonaro

Caso condenado, o Bolsonaro estará apto a se candidatar novamente em 2030, aos 75 anos, ficando afastado portanto de três eleições até lá (sendo uma delas a nacional de 2026).

A ministra Cármen Lúcia, do STF e do TSE Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

A sessão do TSE foi interrompida e será retomada nesta sexta-feira (30), a partir das 12h.

Na ocasião, por 3 votos a 2, a Segunda Turma do Supremo julgou procedente o habeas corpus em que a defesa do petista pedia a declaração da suspeição de Moro e decidiu anular a ação do tríplex — ficam nulos todos os atos do ex-juiz.

Antes disso, em outubro de 2017, ela teve de desempatar a votação que acabou salvando o mandato do então senador Aécio Neves (PSDB-MG), suspeito de receber propina da JBS — o que ele nega. Ela votou no sentido de que, para o Supremo afastar um parlamentar do cargo, é preciso o aval do Legislativo.

Nesta quinta-feira (29), na sessão do TSE que julga Bolsonaro, a ministra saiu em defesa do relator da ação, o ministro Benedito Gonçalves.

Caso condenado, o ex-presidente estará apto a se candidatar novamente em 2030, aos 75 anos, ficando afastado portanto de três eleições até lá (sendo uma delas a nacional de 2026).

A sessão será retomada nesta sexta-feira, às 12h, justamente com o voto de Cármen. O placar atual é de 3 a 1 contra o ex-presidente, dependendo de apenas mais um voto para a formação de maioria pela inelegibilidade. Faltam votar Cármen, Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes.

A ação do PDT foca a reunião em julho do ano passado com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. Na ocasião, a menos de três meses da eleição, Bolsonaro fez afirmações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral, alegando estar se baseando em dados oficiais, além de buscar desacreditar ministros do TSE.

"Não me pareceu que no voto do ministro relator tivesse nenhuma referência, nem de autoria e nem de responsabilidade, do primeiro investigado [com a minuta golpista]", disse Cármen.

O primeiro investigado, como é chamado na ação, é Bolsonaro. "Eu por exemplo, no meu voto, nem uso este dado. Fiz um voto apenas da cena que é o objeto do cuidado [a reunião com embaixadores]", acrescentou.