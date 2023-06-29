Bolsonaro diz que será cabo eleitoral de Michelle se ficar inelegível

"Lógico que sim apoia uma candidatura de Michelle. Se eu estiver fora do jogo político, serei um bom cabo eleitoral. Tem vários bons nomes por aí, mas acredito até o último segundo na isenção e em um julgamento justo e sem revanchismo por parte do TSE", disse Bolsonaro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho "01"; a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o general da reserva Walter Braga Netto , candidato a vice na chapa derrotada nas eleições passadas, também são cogitados para substituir o ex-presidente no grupo bolsonarista em 2026.

Anistia

Bolsonaro citou a iniciativa de deputados bolsonaristas de tentar anistiá-lo, em caso de condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-presidente afirmou que o projeto de lei deve ser apresentado até a semana que vem: "Anistia é prevista em regimes democráticos."

Neste cenário, todos os políticos que cometeram tais delitos, com exceção daqueles que não podem ser anistiados — terrorismo, tortura, racismo e crimes hediondos — teriam a punição anulada.

Acampamentos de bolsonaristas

O ex-presidente voltou a defender os manifestantes que acamparam em frente à quartéis pelo País. Segundo Bolsonaro, "não houve lideranças nos acampamentos" e que os apoiadores "estavam lá nos quartéis de forma ordeira e permitidos pelas Forças Armadas".

"Eram pessoas idosas com a Bíblia embaixo do braço e a bandeira do Brasil nas costas no 8 de janeiro. Alguns cometeram invasão, depredação, mas jamais golpe", disse.