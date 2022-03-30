Bolsonaro ameaça Judiciário sobre eleições e diz que o bem vencerá

Presidente Jair Bolsonaro (PL). Crédito: Alan Santos

"Podem ter certeza que, por ocasião das eleições de 2022, os votos serão contados no Brasil. Não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos."

"Defendemos a democracia, a liberdade e tudo faremos até com sacrifício da nossa vida para que esses direitos sejam relevantes e cumpridos pelo nosso país", afirmou Bolsonaro.