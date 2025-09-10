Trama golpista

Bolsonaristas comemoram voto de Fux e veem brecha para recursos

Aliados de Jair Bolsonaro consideraram o posicionamento do ministro contundente e capaz de abrir brecha para levar questionamentos ao plenário do STF

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:27

BRASÍLIA - Parlamentares e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comemoraram e foram positivamente surpreendidos com o voto do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

Na Primeira Turma, ele já era considerado por bolsonaristas o magistrado que poderia abrir alguma divergência com Moraes, pelas indicações que deu até aqui, mas não esperavam que fosse tanta.

Para eles, o posicionamento do magistrado foi muito contundente e abre brecha para a defesa levar seus questionamentos para o plenário.

Como ele divergiu de Alexandre de Moraes, relator do processo, em cinco das seis questões apresentadas pelas defesas dos réus, são os pontos que poderão ser questionados.

Flávio Bolsonaro vê possibilidade de anular o julgamento do pai Crédito: Edilson Rodrigues/Senado

"O cardápio de nulidades – inquestionáveis – para anular toda a farsa conduzida por Alexandre de Moraes é INFINITO! FUX HONRA A TOGA", escreveu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no X.

"Cara está dando aula. Massacre", disse o senador Jorge Seif (PL-SC). Já o líder da oposição na Câmara, Zucco (PL-RS), afirmou: "Sopro jurídico".

Outros disseram, reservadamente, que Fux expôs os colegas no que eles chamam de "julgamento político" e demonstrou que há "lucidez" na corte. E acham que o voto abre brecha para uma futura anulação do processo contra Bolsonaro e os demais réus.

