Bolsa em Harvard destinada a inovações no jornalismo

Os candidatos selecionados recebem uma bolsa-auxílio de US$ 75 mil (R$ 310.245) para os nove meses que passarão em Harvard

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 08:00 - Atualizado há 6 anos

Harvard Crédito: Pixabay

A prestigiosa Nieman-Berkman Klein Fellowship, bolsa destinada a projetos que abordem inovações no jornalismo, está com inscrições abertas.

São incentivados projetos que tragam novas formas de financiar o jornalismo, ferramentas inovadoras para noticiar ou uma pesquisa de padrões de consumo de notícias.

O inscrito precisa enviar um currículo, com descrição de experiências e objetivos profissionais, uma proposta de estudo que demonstre como sua pesquisa debaterá os novos rumos do jornalismo e três cartas de recomendação.

Os interessados precisam ter domínio da língua inglesa e disponibilidade para morar em Cambridge.

As inscrições vão até 1º de dezembro, através do seguinte link: https://nieman.harvard.edu/fellowships/how-to-apply/.

