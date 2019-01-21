Home
BNDES libera R$ 3,3 milhões para reconstrução do Museu Nacional

Montante foi liberado para reforma da instituição, destruída por incêndio em setembro do ano passado; valor total a ser repassado para o museu é de R$ 21,7 milhões