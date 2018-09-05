Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Barroso rejeita pedidos contra propaganda com Lula candidato
MBL

Barroso rejeita pedidos contra propaganda com Lula candidato

Para ministro, vice-presidente do TSE, eventual descumprimento à determinação da Corte Eleitoral será analisado 'caso a caso'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 12:27

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 12:27

O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal Crédito: @BlogdoNoblat | Twitter
O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, rejeitou na noite desta terça-feira (4) os pedidos formulados pelo partido Novo e por um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), o candidato a deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), para impedir a veiculação de qualquer propaganda que apresente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como candidato ao Palácio do Planalto.
Para Barroso, um eventual descumprimento à determinação estabelecida pelo plenário do TSE  que impediu a aparição de Lula no horário eleitoral na condição de candidato  deverá ser analisado, caso a caso, pelos juízes auxiliares do tribunal que cuidam de questões de propaganda eleitoral.
> MP denuncia Fernando Haddad pela segunda vez em oito dias
Três ministros do TSE cuidam de representações por propaganda eleitoral irregular que chegam à Corte: Luís Felipe Salomão, Carlos Horbach e Sérgio Banhos. Os três já tomaram decisões barrando peças publicitárias da campanha eleitoral do PT.
O Partido dos Trabalhadores já sofreu pelo menos cinco derrotas em questões de propaganda desde que o plenário do TSE negou o registro de Lula na madrugada de sábado (1.º).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'EUA estão vencendo, vencendo como nunca': Trump discursa sobre guerra no Irã
Imagem de destaque
Suspeito de matar estudante de Direito em Cariacica ligou para familiares dela durante velório
Imagem de destaque
MPES já havia notificado Prefeitura sobre rua que desabou em Jerônimo Monteiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados