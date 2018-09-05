Barroso rejeita pedidos contra propaganda com Lula candidato

O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, rejeitou na noite desta terça-feira (4) os pedidos formulados pelo partido Novo e por um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), o candidato a deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), para impedir a veiculação de qualquer propaganda que apresente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como candidato ao Palácio do Planalto.
Para Barroso, um eventual descumprimento à determinação estabelecida pelo plenário do TSE que impediu a aparição de Lula no horário eleitoral na condição de candidato deverá ser analisado, caso a caso, pelos juízes auxiliares do tribunal que cuidam de questões de propaganda eleitoral.
Três ministros do TSE cuidam de representações por propaganda eleitoral irregular que chegam à Corte: Luís Felipe Salomão, Carlos Horbach e Sérgio Banhos. Os três já tomaram decisões barrando peças publicitárias da campanha eleitoral do PT.
O Partido dos Trabalhadores já sofreu pelo menos cinco derrotas em questões de propaganda desde que o plenário do TSE negou o registro de Lula na madrugada de sábado (1.º).