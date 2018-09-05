Barroso rejeita pedidos contra propaganda com Lula candidato

O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, rejeitou na noite desta terça-feira (4) os pedidos formulados pelo partido Novo e por um dos líderes do Movimento Brasil Livre, o candidato a deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), para impedir a veiculação de qualquer propaganda que apresente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como candidato ao Palácio do Planalto.