Bandidos armados com fuzis roubam carga da Latam, no Galeão

Bandidos levaram ao menos dois caminhões. Eles mantiveram funcionários da empresa como reféns

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 14:29 - Atualizado há 6 anos

Terminal de carga da Latam, no Galeão Crédito: Latam/Divulgação

Criminosos invadiram o terminal da Latam, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, nesta sábado (19). Os bandidos estavam armados com fuzis e pistolas para praticarem o roubo. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, os bandidos chegaram em três carros e fugiram do local tentando leva, pelo menos, três caminhões. Os funcionários da Latam foram mantidos reféns e obrigados a ficarem deitados no chão.

Em nota, a Polícia Civil disse que depoimentos estão sendo tomados e diligências realizadas. A Latam informou que está colaborando com as autoridades responsáveis nas investigações.

O episódio ocorreu na manhã deste sábado e está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). O evento ocorreu dois dias após um assalto causar caos e terminar em morte no terminal de cargas de Viracopos, em Campinas (SP).

Segundo funcionários que trabalham no galpão da Latam ouvidos pela TV Globo, os criminosos estavam em três carros e passaram por uma revista no porta-malas, mas haviam escondido pistolas e fuzis. Após entrarem no local, por volta das 10h30, eles teriam anunciado o assalto e chegado a deitar funcionários no chão.

Já a concessionária RIOGaleão relata apenas "tentativa de assalto" no terminal de cargas doméstico da companhia aérea. "A equipe de segurança do terminal frustrou a ação dos bandidos, que não conseguiram levar a carga pretendida", informou em nota.

