Bandidos armados com fuzis roubam carga da Latam, no Galeão

Criminosos invadiram o terminal da Latam, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, nesta sábado (19). Os bandidos estavam armados com fuzis e pistolas para praticarem o roubo. As informações são do G1.
Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, os bandidos chegaram em três carros e fugiram do local tentando leva, pelo menos, três caminhões. Os funcionários da Latam foram mantidos reféns e obrigados a ficarem deitados no chão.
Em nota, a Polícia Civil disse que depoimentos estão sendo tomados e diligências realizadas. A Latam informou que está colaborando com as autoridades responsáveis nas investigações.
O episódio ocorreu na manhã deste sábado e está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). O evento ocorreu dois dias após um assalto causar caos e terminar em morte no terminal de cargas de Viracopos, em Campinas (SP).
Segundo funcionários que trabalham no galpão da Latam ouvidos pela TV Globo, os criminosos estavam em três carros e passaram por uma revista no porta-malas, mas haviam escondido pistolas e fuzis. Após entrarem no local, por volta das 10h30, eles teriam anunciado o assalto e chegado a deitar funcionários no chão.
Já a concessionária RIOGaleão relata apenas "tentativa de assalto" no terminal de cargas doméstico da companhia aérea. "A equipe de segurança do terminal frustrou a ação dos bandidos, que não conseguiram levar a carga pretendida", informou em nota.
