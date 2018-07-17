Bancária de Cuiabá morre após passar por procedimento estético no Rio

A bancária Lilian Quezia Calixto de Lima Jamberci, de 46 anos, morreu na madrugada do último domingo, horas após ser submetida a um procedimento estético, realizado em uma cobertura na Barra da Tijuca. Segundo parentes, a vítima saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, para fazer aplicações de silicone nas nádegas com Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido nas redes sociais como Doutor Bumbum. Após a intervenção, a paciente teve complicações e foi encaminhada pelo próprio médico para um hospital particular, também na Barra, aonde chegou ainda lúcida, mas com taquicardia, sudorese intensa e hipotensão.
Logo em seguida, o quadro de Lilian se agravou. Ela sofreu quatro paradas cardíacas e morreu pouco depois de 1h. A hipótese inicial levantada sobre as causas morte seria embolia pulmonar, devido à aplicação do silicone.
Diretora do Barra DOr, para onde Lilian foi levada, Martha Maria Soares Savedra prestou depoimento à Polícia Civil e, segundo ela, no mesmo dia da internação, Denis recolheu os pertences da paciente dois anéis de prata com pedra, uma aliança dourada, um cordão de prata com pingente, uma blusa de manga, uma blusa de alças, um par de tênis e um sutiã e se retirou do hospital.
Enteado da vítima, Alessandro Jambert disse que Lilian conheceu o médico por indicação:
As amigas fizeram, gostaram e indicaram. Ele é um médico famoso, o procedimento foi feito no apartamento dele.
PROCURADO, MÉDICO ESTA SUMIDO
Na última segunda-feira, parentes de Lilian prestaram depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso é investigado sob sigilo. O corpo da vítima será levado para Cuiabá. Procurado pelo GLOBO por telefone e por meio de suas redes sociais, Denis não foi localizado. Num dos contatos do médico, uma secretária chegou a atender a ligação e a fornecer outro número do telefone dele, mas ele não respondeu.
Uma amiga de Lilian, que pediu para não ser identificada, falou sobre a bancária, considerada por ela uma mulher muito cuidadosa:
Era organizada mesmo. Não era atirada, de fazer as coisas de qualquer jeito.
Viúvo de Lilian, Osmar Jamberci disse que ela pretendia voltar para casa no mesmo dia:
Ela veio sábado de manhã para voltar à noite, era um bate e volta. Disse para a família que iria colocar um chip por conta da menopausa. Às 8h30m de domingo, esse médico me ligou dizendo que tinha havido uma complicação e que precisava de alguém para liberar o corpo. Foi a única vez que falei com ele, desde então não apareceu mais.
O médico teria usado a substância PMMA na bancária. A sigla significa polimetilmetacrilato, material parecido com plástico, composto por microesferas e utilizado para fazer preenchimentos corporais e faciais. O produto é aprovado pelo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas indicado para situações pontuais e em pequenas quantidades.
Em nota, o Conselho Regional de Medicina (Cremerj) informou que já abriu uma sindicância para apurar o caso.