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Folha de São Paulo

Ausente em primeiro debate, Zema escreve que 'cão ladra por medo'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez uma publicação na manhã desta segunda-feira (8), no Instagram, dizendo que "o cão não ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2022 às 14:11

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 14:11

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez uma publicação na manhã desta segunda-feira (8), no Instagram, dizendo que "o cão não ladra por valentia e sim por medo". O mandatário costuma publicar frases de motivação nas redes sociais, e nesta segunda-feira (8) começou o dia com o provérbio chinês.
O candidato à reeleição não compareceu ao debate da Band na noite de ontem (7). Zema havia confirmado presença, mas faltou alegando mal-estar.
Com a ausência, o governador não foi poupado pelos adversários. Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcos Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (PSOL) criticaram a política fiscal do atual governo, os incentivos à mineração na Serra do Curral e o endividamento do estado.
O ex-prefeito de Belo Horizonte criticou o choque de gestão de Zema. Kalil e Viana também disseram que o atual mandatário foge do diálogo e também se esconde no governo, tornando o estado ausente no cenário nacional.

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