Ato contra retirada da placa de Marielle na Cinelândia

Depois de pegarem as placas, as pessoas formaram um mosaico humano, que formava o nome de Marielle Crédito: Agência Brasil

Com gritos de Ele, não e Ditadura nunca mais, milhares de pessoas lotaram a Cinelândia para uma manifestação pacífica no começo da tarde deste domingo (14). Trata-se do movimento " Distribuição de Mil Placas para Marielle ", que nasceu na internet, após a retirada e quebra da sinalização simbólica com o nome da vereadora assassinada no dia 14 de março, pelos deputados recém-eleitos Daniel Silveira , federal, e Rodrigo Amorim , o estadual mais votado do Rio, ambos do PSL .

A entrega das placas foi realizada em frente à Câmara dos Vereadores, com uma fila em zigue-zague, para otimizar o espaço, que chegava até o cinema Odeon. A entrega do material, em que cada pessoa tinha direito a apenas um exemplar, se encerrou em cerca de dez minutos junto com o ato. E conforme recomendação da página do movimento no Facebook, quem conseguiu retirar a placa foi embora com ela escondida dentro de um envelope, que foi distribuído, para evitar represálias.

A campanha, lançada pelo site de humor "Sensacionalista", criou uma conta em um site de financiamento coletivo para arrecadar R$ 2mil para confeccionar 100 placas homenageando a vereadora. A meta foi atingida em 20 minutos, e o valor total, com doação de mais de 1.500 pessoas, estava em mais de R$ 39 mil na manhã deste domingo. Foram confeccionadas mil placas, e o valor excedente será doado, segundo os organizadores, para projetos e causas apoiados por Marielle Franco.

Após receberem as placas, as pessoas eram encaminhadas para um mosaico humano, que formava o nome de Marielle, e só podia ser visto por uma imagem aérea. Entre a multidão, vários artistas compareceram ao ato, os cantores Leoni e Késia Estácio, e os atores Juliana Alves, Leandra Leal, Emiliano DÁvila, Alexandre Lino, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira.

"Vim para prestar homenagem à Marielle, que foi uma grande lutadora dos direitos humanos, assassinada brutalmente numa queima de arquivo. E isso acabou virando um movimento de esquerda generalizado, de pessoas que não só lutam pelos direitos humanos, mas contra o fascismo. Juntamos vários interesses num ato, e eu vim fazer coro a toda essa multidão, que luta por uma virada no segundo turno das eleições" disse Emilano.

Com a filha nos ombros, e a placa de Marielle nas mãos, a atriz Leandra Leal só deu uma trégua às palavras de ordem que gritava na escadaria da Câmara com outros manifestantes para dar almoço para a menina num restaurante ao lado.