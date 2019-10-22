Home
>
Brasil
>
Assembleia do Rio decide se solta cinco deputados presos

Assembleia do Rio decide se solta cinco deputados presos

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta segunda-feira (21), por cinco votos a dois, uma resolução favorável à soltura

Caio Sartori

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 08:15

 - Atualizado há 6 anos

Assembleia do Rio decide se solta cinco deputados presos Crédito: Reprodução/Alerj

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decide nesta terça-feira (22), se solta ou não cinco deputados presos desde novembro do ano passado na Operação Furna da Onça - ação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que investigou corrupção na Casa. Acusados de receber "mensalinho" durante os governos de Sérgio Cabral Filho e Luiz Fernando Pezão, ambos do MDB, os parlamentares ainda estão em prisão preventiva. A tendência, conforme apurou o jornal O Estado de S. Paulo, é que a Casa mande soltar os parlamentares. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta segunda-feira (21), por cinco votos a dois, uma resolução favorável à soltura.

Recomendado para você

As ações incluem identificação e diagnóstico precoces, investigação e notificação imediata de eventos respiratórios incomuns e vacinas e antivirais para grupos de risco

Ministério da Saúde intensifica vigilância do vírus da Influenza

Projeto limita benefício a crimes contra o Estado democrático de Direito; texto segue para sanção de Lula, que já sinalizou que deve vetar proposta

Entenda o PL da Dosimetria aprovado pelo Senado e os próximos passos

A Srag, síndrome respiratória aguda grave, voltou a crescer nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Tocantins, bem como no ES,  especialmente nas populações adulta e idosa,

Vírus da SRAG volta a crescer no Espírito Santo, assim como no Norte do Brasil. Entenda

A decisão está com a Alerj por causa de decisão da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela determinou, na semana passada, que o parlamento fluminense julgasse se três políticos presos, que haviam sido reeleitos antes da operação, têm direito à liberdade. Os deputados que haviam entrado no Supremo para reivindicar a soltura são André Correa (DEM), Luiz Martins (PDT) e Marcus Vinicius Neskau (PTB).

Na reunião desta segunda-feira, que durou cerca de quatro horas, a CCJ incluiu outros dois parlamentares que foram presos após a reeleição: Chiquinho da Mangueira (PSC) e Marcos Abrahão (Avante). Todos tomaram posse na cadeia, mas a Justiça não reconheceu a efetividade dos mandatos.

Leia mais

CCJ da Alerj vota pela soltura de deputados presos na Lava Jato

Norma da Alerj põe em xeque versão de Queiroz

Assessora de Flávio Bolsonaro que não tinha crachá da Alerj mora no ES

A decisão de incluir os dois últimos nomes se deu para evitar que a Alerj tivesse que discutir novamente, em outro momento, casos parecidos com o dos três que foram ao STF. Apesar de prever a eventual soltura, a resolução determina que os deputados presos não assumam os mandatos, já que a Justiça não havia reconhecido sua legitimidade. Na reunião desta segunda, deputados insistiram que isso ficasse claro no relatório.

Parlamentares favoráveis à libertação dos colegas alegam "questões de Direito", mas muitos deles relutam em expor publicamente essa opinião, pela sobrevivência política - há, no grupo, pré-candidatos a prefeito nas eleições do ano que vem.

Por isso, a votação pode registrar um alto número de ausências. "Parlamentar é isso, você tem que votar. Muita gente se esconde, muitos candidatos a prefeito estão que meio saindo de lado, mas é nosso dever aqui enfrentar essa causa, como enfrentamos muitas outras", afirmou o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), após a reunião desta segunda.

Ceciliano é favorável à soltura dos colegas e elogiou a decisão da CCJ de permitir que eles respondam em liberdade, ainda que sem ter o direito de assumir o mandato. "Eles não foram condenados, não foram presos em flagrante. Nesses onze meses já foram inclusive denunciados, não oferecem risco às investigações", disse.

Na resolução produzida nesta segunda, o relator, Rodrigo Bacellar (SDD), destaca que "a Constituição é clara" ao afirmar que parlamentares "não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a Casa Legislativa resolverá sobre a prisão pelo voto da maioria dos seus membros."

O texto do relator também destaca a diferença de tempo entre a suposta prática dos crimes e a deflagração da prisão, o que dispensaria a necessidade de prisão cautelar. As prisões são preventivas e já duram quase 1 ano. Caso os deputados decidam soltá-los, a Alerj enviará um ofício ao Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2), onde tramitam os processos da Furna da Onça, informando oficialmente da medida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais