As 15 escritoras best-sellers nas livrarias brasileiras

O ano só está começando e essa lista tem grande chance de ser alterada, já que foi influenciada pelo volta às aulas e ainda reflete os sucessos editoriais do ano passado. Mas ela mostra as escritoras que mais venderam livros no Brasil em 2018.
E. L. James, de quem a Intrínseca publicou, no começo de janeiro, Mais Escuro, o segundo volume da série Cinquenta Tons Mais Escuros Pelos Olhos de Christian, lidera a lista. O levantamento foi feito pela Nielsen e ele revela, ainda, as autoras best-sellers de 2017.
Um dado interessante, se não fosse trágico: dos 100 autores mais vendidos em 2017, 36 são brasileiros e desses 36, só 8 são mulheres. O ano de 2016 foi menos pior para a literatura brasileira e para as mulheres. Dos 100 best-sellers, 50 eram daqui e, entre eles, estavam 21 mulheres.
As escritoras best-sellers de 2018
1º E. L. James
2º Jojo Moyes
3º J. K. Rowling
4º R. J. Palacio
5º Ruth Rocha
6º Ana Maria Machado
7º Agatha Christie
8º Kiera Cass
9º Ana Lucia Militello
10º Julia Quinn
11º Maria Elena Simielli
12º Cristiane Motta
13º Eva Furnari
14º Paula Pimenta
15º Victoria Aveyard
As escritoras best-sellers de 2017
1º J. K. Rowling
2º Jojo Moyes
3º Kiera Cass
4º Paula Pimenta
5º Julia Quinn
6º Victoria Aveyard
7º Larissa Manoela
8º R. J. Palacio
9º E. L. James
10º Zibia Gasparetto
11º Agatha Christie
12º Rachel Renee Russell
13º Audrey Carlan
14º Nora Roberts
15º Cassandra Clare