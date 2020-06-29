Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Argentina anuncia diminuição da nuvem de gafanhotos próxima ao Brasil
Curuzú Cuatiá

Argentina anuncia diminuição da nuvem de gafanhotos próxima ao Brasil

As autoridades argentinas informaram que os resultados deste sábado (27), se deram após ações aéreas realizadas pela província de Corriente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 16:15

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 16:15

Nuvem de gafanhotos na Argentina pode chegar ao Brasil
Nuvem de gafanhotos na Argentina pode chegar ao Brasil Crédito: Agência Brasil
A Argentina anunciou uma diminuição da população de gafanhotos na província de Corrientes, que fica na fronteira com Brasil e Uruguai. Segundo o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa), a nuvem atualmente está localizada 55 quilômetros a oeste de Curuzú Cuatiá, cidade a aproximadamente 180 quilômetros de distância do município de Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul.
As autoridades argentinas informaram que os resultados deste sábado (27), se deram após ações aéreas realizadas pela província de Corrientes. Além disso, a baixa temperatura contribuiu para o deslocamento dos insetos, monitorado de perto por uma equipe de especialistas da Senasa.
Neste domingo (28), o órgão e a província deram prosseguimento às ações conjuntas para controlar a nuvem de gafanhotos. Dessa vez, porém, as medidas foram terrestres.
A queda acentuada das temperaturas, somada à previsão de chuvas, também pode beneficiar o Brasil, ao evitar que a nuvem de gafanhotos entre no País. Na última quinta-feira (25), o Ministério da Agricultura declarou estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, por risco de surto da praga.
Procurado pela reportagem, o ministério ainda não se pronunciou sobre o anúncio das autoridades argentinas.

Veja Também

Drogas ficaram mais caras e menos puras devido à pandemia, indica ONU

Buenos Aires discute novo "lockdown" e queda na economia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados