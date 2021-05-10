Aras nega investigar Bolsonaro por cheques de Queiroz a Michelle

Procurador-geral da República, Augusto Aras Crédito: Antonio Augusto/Secom/PGR

O procurador-geral da República, Augusto Aras, rejeitou a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por causa dos pagamentos de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), à primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

A decisão foi tomada em um ofício enviado ao gabinete do ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O pedido de investigação foi feito ao STF em agosto do ano passado por Ricardo Bretanha Schmidt, um advogado de Santa Catarina.

Em notícia-crime enviada ao Supremo, o jurista citou reportagens que apontam que o ex-assessor depositou, na conta de Michelle, 21 cheques no valor total de R$ 72 mil, entre 2011 e 2016

No despacho, Aras afirmou que as"supostas relações espúrias" entre Flávio e Queiroz já são alvo de denúncia na Justiça do Rio, mas que aquelas investigações não apontaram "indícios do cometimento de infrações penais pelo Presidente da República".