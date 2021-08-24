Aras critica lista tríplice e diz que não se omitiu na defesa do sistema eleitoral

Em pronunciamento, à mesa, indicado para recondução ao cargo de procurador-geral da República, com mandato de dois anos, Antônio Augusto Brandão de Aras. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

"O sistema utilizado para as eleições internas, inclusive, para a lista tríplice ao cargo de PGR, possibilitava graves inconsistências e era totalmente inauditável", disse, ao citar problemas que diz ter encontrado ao assumir o cargo.

Aras também foi questionado sobre a proposta do voto impresso, uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), derrotada na Câmara. Na resposta, ele afirmou que não se omitiu sobre o tema e destacou que a vice-procuradoria eleitoral se manifestou pela "idoneidade" do sistema atual.