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'Threads'

App similar ao Twitter aparece em Play Store após Musk limitar leitura de posts

Plataforma chamada de Threads, nova rede social do Instagram, receberá textos de até 500 caracteres, fotos e vídeos

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 06:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2023 às 06:33
A nova rede social do Instagram para publicações curtas apareceu na Play Store e na App Store nesta segunda-feira (3). A plataforma chamada de Threads receberá textos de até 500 caracteres, fotos e vídeos, aos moldes do concorrente Twitter. A loja da Apple indica que o lançamento está marcado para esta quinta (6).
O Threads vem na esteira de críticas ao Twitter, após Elon Musk ter anunciado um limite diário de visualizações de publicações. Sob o nome de Projeto 92, a plataforma foi construída com base no código-fonte do Instagram.
Instagram lançará app de publicações em texto na próxima quinta-feira (6), indicam imagens. Logo tem formato de arroba, com volta invertida
Instagram lançará app de publicações em texto na próxima quinta-feira (6), indicam imagens. Logo tem formato de arroba, com volta invertida Crédito: Reprodução/Play Store
Usuários do novo app poderão trazer os seguidores da rede social de fotos e o selo de verificação, caso possuam. O Instagram tem cerca de 2 bilhões de usuários, segundo a dona da plataforma, Meta. Isso supera os 300 milhões que estima-se usarem o Twitter -o que é impossível checar desde que Musk comprou a rede.
I"O Threads é onde as comunidades se reúnem para conversar sobre tudo, dos tópicos importantes para você hoje até o que estará em alta amanhã", diz trecho da descrição do aplicativo na Play Store. O texto de divulgação indica que a plataforma trabalhará com a rapidez da informação, assim como faz o Twitter. Também ranqueará os assuntos mais quentes.
Questionada pela reportagem sobre uma possível data de lançamento no Brasil, a Meta não respondeu até a publicação deste texto.
A rede social de Elon Musk sofre críticas desde que o dono anunciou no sábado (1º) que usuários poderiam ver apenas 600 posts ao dia. No domingo (2), ele aumentou o limite para 1.000. A medida visa limitar o acesso de empresas de inteligência artificial ao conteúdo do Twitter.
Na sexta, ele já havia bloqueado a visualização de tweets para pessoas desconectadas da rede social.
O desenvolvimento do Threads foi confirmado à BBC em 9 de junho. Os primeiros sinais do Projeto 92 foram divulgados em março, quando o Twitter já estava perdia valor, de acordo com o próprio Musk.
A Meta trabalha em um modelo de rede social aberta, aos moldes do Mastodon. "Estamos explorando uma rede social descentralizada autônoma para compartilhar atualizações de texto", disse o diretor de produtos da Meta, Chris Cox, à BBC. Isso significa que o aplicativo permitirá interação com contas e publicações de outras redes sociais abertas.
O Instagram e a Meta não divulgaram se a rede social facilitará acesso às publicações para desenvolvedores, como o Twitter fazia antes de Musk comprá-lo. A tecnologia chamada API auxilia pesquisas acadêmicas e treinamento de modelos de linguagem com base em inteligência artificial.
Outros aplicativos da Meta não disponibilizam APIs ao público.

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