Apostador de Vila Velha ganha mais de R$ 775 mil na Lotofácil

Ao todo, três apostas ganharam o prêmio principal. Os outros dois sortudos são de Minas Gerais e São Paulo

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 07:32

 - Atualizado há 6 anos

Um apostador de Vila Velha ganhou o prêmio principal da Lotofácil nesta quinta-feira (16), no concurso de número 1878. O sortudo vai levar a bolada de R$ 775.414,69.  Ao todo, três apostas ganharam o prêmio principal. Os outros dois ganhadores são de Juiz de Fora, Minas Gerais, e Limeira, São Paulo.

Lotofácil Crédito: Reprodução

