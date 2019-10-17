Apostador de Vila Velha ganha mais de R$ 775 mil na Lotofácil

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 07:32
- Atualizado há 6 anos
Um apostador de Vila Velha ganhou o prêmio principal da Lotofácil nesta quinta-feira (16), no concurso de número 1878. O sortudo vai levar a bolada de R$ 775.414,69. Ao todo, três apostas ganharam o prêmio principal. Os outros dois ganhadores são de Juiz de Fora, Minas Gerais, e Limeira, São Paulo.
