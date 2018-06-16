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Violência

Após intervenção, número de tiroteios cresceu 36% no RJ

Nos quatro meses anteriores haviam ocorrido 2.355, o que indica um aumento de 36% após a intervenção

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2018 às 20:57
Homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial somaram 100 em fevereiro, ante 85 em 2017 Crédito: Divulgação/Governo do Rio de Janeiro
Quatro meses após a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, o número de tiroteios cresceu 36%, segundo relatório do Observatório da Intervenção - grupo composto por especialistas independentes para acompanhar e fiscalizar a ação. O balanço foi divulgado neste sábado, 16, e traz críticas à suposta falta de investimento em investigações e ações de inteligência.
A intervenção federal parece se resumir a incursões em comunidades, cada vez maiores e caras, afirmou, em nota, a cientista social Sílvia Ramos, coordenadora do Observatório da Intervenção e do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania.
Precisamos de inteligência, medidas estruturantes, de integração das forças, de combate à corrupção e diálogo com a sociedade. A intervenção prometeu tudo isso. Mas está entregando operações, tiroteios e mais mortos em confrontos, inclusive policiais, conclui a nota.
Segundo o Observatório, que usa dados do aplicativo Fogo Cruzado, desde 16 de fevereiro foram registrados no Estado do Rio 3.210 tiroteios. Nos quatro meses anteriores haviam ocorrido 2.355, o que indica um aumento de 36% após a intervenção.
O grupo destaca que a operação que reuniu o maior número de agentes de segurança (5.370, entre as forças estadual do Rio e federal) ocorreu em 7 de junho, em seis favelas de Jacarepaguá (zona oeste do Rio) , e resultou em 13 presos, um morto, três pistolas e uma granada apreendidas. Operação mega, resultado micro, classifica o Observatório. Quanto custou essa operação?, pergunta o grupo. Dados do Ministério da Defesa mostraram que, em fevereiro e março, os custos variaram entre R$ 472 mil e R$ 1,7 milhão por operação.
O Observatório acusa as forças de segurança de não prestar informações sobre as ações de segurança. O Observatório enviou às polícias fluminenses 77 requerimentos baseados na Lei de Acesso à Informação, em 7 de maio; 37 foram indeferidos em 7 de junho, e os outros não foram respondidos até agora.
O grupo registra ainda que até agora não foram identificados os responsáveis pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime ocorreu em 14 de março.
Procurada pelo Estado, a secretaria estadual de Segurança do Rio informou que não vai se manifestar sobre esse balanço do Observatório.

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